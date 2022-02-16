Новий закон про санкції покликаний підтримати Україну і стримати російську агресію.

Група сенаторів на чолі з республіканцем від штату Айдахо Джимом Рішем подали "Закон території Європи, які ніколи не здаються" (NYET), покликаний підтримати Україну і стримати російську агресію.

Про це повідомляється на сайті Сенату США.

Представлений кількома десятками сенаторів-республіканців закон покликаний "забезпечити критично важливу підтримку, необхідну Україні для самозахисту". Також - стримувати російську агресію сьогодні, "покладаючи на Кремль реальні витрати за його поточну і потенційну майбутню агресію проти України".

"Хоча військового вторгнення ще не відбулося, у Росії є й інші способи нападу на Україну, які можуть завдати шкоди українській та європейській безпеці в цілому. ... [Закон NYET] посилає потужний сигнал стримування, покладає на Росію великі економічні і військові витрати, зміцнює союзників і партнерів США і підтримує Україну", - наголосив Ріш.

Закон передбачає негайну зупинку будівництва "Північного потоку-2" і введення санкцій щодо газопроводу. Вони не діятимуть поки уряд Німеччини продовжує призупиняти процес сертифікації.

Крім того, пропонуються санкції щодо великих російських банків і вторинні санкції для фінустанов, які продовжують співпрацювати з підсанкційними російськими банками.

"Санкції проти путінських поплічників, пособників і великих банків [вводяться] до того, як Росія продовжить вторгнення в Україну, щоб гарантувати, що Путін зараз же заплатить за вже розпочаті гібридні атаки", - йдеться в повідомленні.

Передбачено і пакет підтримки України до, під час і після російської ескалації. Це 500 мільйонів доларів у вигляді іноземного військового фінансування, а також 100 мільйонів доларів для оборони - протиповітряної, протитанкової та протикорабельної.

Серед запропонованих заходів також збільшення вдвічі фінансування військових навчань США в Європі та розширення мовлення Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода як міра протидії російській дезінформації.

Вторгнення Росії і санкції США: що відомо

Раніше стало відомо, що американські сенатори працюють над масштабним пакетом санкцій, покликаним стримати Росію від нападу на Україну.

Спочатку США виступали проти введення превентивних санкцій проти РФ. Держсекретар Вашингтона Ентоні Блінкен пояснював це тим, що вони можуть втратити стримуючий ефект.

Глава сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес раніше представив законопроект про санкції, який набуде чинності у разі вторгнення РФ в Україну. Він стосується високопоставлених російських офіційних осіб, включаючи Володимира Путіна, ключових банківських структур РФ.

Його ж колега-республіканець Джим Ріш запропонував законопроект про негайні санкції і зупинку запуску "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, законопроект демократів дозволить президенту США Джо Байдену вирішувати, коли вводити санкції, на що він вже має право.

Республіканський законопроект "змусить президента зробити це негайно".

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки підтвердив готовність ввести нищівні і руйнівні санкції разом з Європейським Союзом, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої агресії.

У Кремлі порівнювали можливі санкції США проти президента Росії Володимира Путіна з ініціативою щодо розриву відносин.

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