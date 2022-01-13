Такий крок США був би "поза межами", кажуть у Кремлі.

У Кремлі порівняли можливі санкції США проти президента Росії Володимира Путіна з ініціативою щодо розриву відносин.

Про це заявив у четвер журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство ТАСС.

Читайте такожДанілов розповів про свіжий план Путіна щодо України"Введення санкцій проти глави держави і проти глави Росії, ще раз повторюю, це міра поза межами, яка порівнянна з розривом відносин. ... Що готова робити Росія? Росія завжди готова і завжди буде робити те, що якнайкраще відповідає інтересам нашої країни", - заявив Пєсков у відповідь на питання про те, чи готова буде РФ ввести дзеркальні санкції проти президента США Джо Байдена.

Запропонований в Конгресі проект нових антиросійських санкцій також можна прирівняти до ініціативи з розриву відносин, вважає Пєсков.

"Йдеться про санкції, які за своєю суттю і з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи щодо розриву відносин. Формулювання ці крім як таким чином трактувати неможливо", - сказав він.

Прес-секретар Путіна додав, що Москва негативно ставиться до цього проекту, сприймає його як спробу чинити тиск під час "невдалих" переговорів.

Нагадаємо, в Сенаті Сполучених Штатів Америки підготували санкції проти Російської Федерації на випадок, якщо вона вторгнеться в Україну. Широкі санкції будуть запроваджені проти високопоставлених російських офіційних осіб, включаючи Володимира Путіна, а також проти ключових банківських структур РФ.

Поразка РФ в переговорах з США і НАТО

У середу, 12 січня, відбулися переговори Росії з представниками НАТО у форматі спецзасідання. Країни-члени Альянсу, коментуючи результати зустрічі, офіційно заявили, що відхиляють "гарантії безпеки" РФ щодо невступу в НАТО окремих країн, у тому числі України.

Крім того, в НАТО не відмовилися від розміщення військ на східних кордонах.

Своєю чергою в Держдепі США були стурбовані, що росіяни не взяли на себе зобов'язання прибрати війська з російсько-українського прикордоння.

Переговори з Кремлем відбувалися на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні, куди, за оцінками західних розвідданих, МО РФ відправило близько 100 тисяч військових.

Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями". У Кремлі стверджують, що війська Альянсу нібито загрожують нацбезпеці країни.

Водночас в НАТО неодноразово заявляли Росії, що долю прийняття країн вирішуватимуть тільки члени організації і народи цих країн.

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