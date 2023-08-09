Парламентаря разом із двома спільниками затримали під час отримання 85 тисяч доларів хабара.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру у хабарництві викритому на одержанні неправомірної вигоди народному депутатові від "Слуги народу" Анатолію Гуньку.

"Повідомили про підозру чинному нардепу, викритому разом з двома пособниками на отриманні 85 тисяч доларів неправомірної вигоди", – повідомили у Національному антикорупційному бюро.

Зазначається, що злочин кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України. Згідно з Кримінальним кодексом, нардепу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Справа Анатолія Гунька

Гунька разом із двома спільниками затримали 8 серпня. За даними правоохоронців, депутат запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля належить державі та перебуває у сфері управління Національної академії аграрних наук.

Свої "послуги" Гунько оцінив у розрахунку 130 доларів/1 га землі. Його викрили "на гарячому" - під час отримання першого траншу хабара у 85 тис. доларів.

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