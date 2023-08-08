Нардепа та двох його спільників викрили "на гарячому" під час отримання першої частини хабара в сумі $85 тисяч.

На отриманні неправомірної вигоди викрито чинного народного депутата України та двох його спільників, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За попередньою версією слідства, нардеп разом зі спільниками отримав першу частину коштів у сумі 85 тисяч доларів США від приватного підприємця начебто за передачу в оренду державних земель.

У САП зазначили, що наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі обіцяють згодом.

Служба безпеки України водночас інформує, що чинного нардепа викрили на масштабній корупції - на "продажі" землі Національної академії аграрних наук.

"Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США", - зазначено у повідомленні СБУ.

Як повідомляється, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За інформацією ЗМІ, мова йде про народного депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька.

Скандали у фракції "Слуга народу"

Як повідомляв УНІАН, на початку року з парламентської фракції "Слуга народу" був виключений скандально вже відомий нардеп Микола Тищенко. Того ж місяця Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про позбавлення повноважень нардепа Олексія Ковальова ("Слуга народу") "у зв'язку з його смертю" - чиновник з Херсонської області перейшов на бік окупантів після російського вторгнення в Україну.

У липні Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа Юрія Арістова (ця ж фракція). Він сам написав заяву після скандалу з його відпочинком на Мальдівах під час війни.

Минулого місяця у "Слузі народу" призупинили членство у фракції депутатки Людмили Марченко, яку затримали за підозрою у хабарництві та зловживанні впливом.

31 липня стало відомо, що нардеп Андрій Холодов написав заяву про складення депутатських повноважень за власним бажанням. Він майже пів року не приходив на засідання у Верховну Раду України, але його помітили на відпочинку на Кіпрі.

Сьогодні, 8 серпня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував скласти мандат нардепу Богдану Торохтію, який під час воєнного стану поїхав на відпочинок у Болгарію.

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