Казанський розповів, що Аксьонова раніше оголошували в розшук, але справа не була пов'язана з сепаратизмом.

Народним депутатом України за підсумками проміжних виборів на окрузі №50 (Донецька область), за попередніми даними, може стати міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

Як пише журналіст й представник України у мінській ТКГ Денис Казанський у Facebook, Аксьонов є одним з організаторів так званого "референдуму" в 2014 році й має російське громадянство.

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"У 2014 році Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і "не дали їм проголосувати", - написав журналіст.

Казанський наголосив, що Аксьонова проводити "референдум" ніхто не змушував: бойовиків у місті не було. На початку війни мер втік до окупованого Криму, де, за даними журналіста, отримав російський паспорт. Це підтверджують державні органи РФ.

"У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. На всі запитання щодо організації незаконного референдуму відповідав: "Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування", - розповідає Казанський.

Аксьонова затримали у 2018 році, справа не стосувалася сепаратизму. Його звинуватили в корупції: підробці документів та розтраті майна. Аксьонова оголосили в розшук, після чого він утік з України. Згодом повернувся, причиною відсутності назвавши лікування.

"Суд продовжується до сих пір. І за цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер - обрався до Верховної Ради", - резюмував Казанський.

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Автор: Юрій Годован