Нещодавно звільненого Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу.

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала-майора Андрія Гнатова з посади командувачу Обʼєднаних сил Збройних сил України. Про це йдеться в указі глави держави №148/2025 від 26 лютого 2025 року.

"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться в указі.

24 червня 2024 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення зняти з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. На його місце призначили бригадного генерала Андрія Гнатова. Також Гнатов замість Содоля очолив ОСУВ "Хортиця".

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Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що генерала-майора Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу.

Генерала-майор Андрій Гнатов - що про нього відомо

Андрій Гнатов - колишній начальник штабу і заступник командувача військ оперативного командування "Південь".

У 2016-2018 роках він обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, сформованої з підрозділів-вихідців з Криму, пишуть у ЗМІ. Зі створенням командування Морської піхоти України його призначили командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, яку він очолював до 2021 року.

Крім того, Гнатов керував обороною Бахмута у 2023 році.

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