Олена Зеленська каже, що Володимир Зеленський може спокійно залишити посаду, коли Україна буде в безпеці, матиме гарантії безпеки.

Володимир Зеленський не збирається і не має бажання бути президентом все своє життя. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю для італійського політичного та інформаційного ток-шоу Quarta Repubblica на каналі Rete 4.

Ведучий шоу нагадав, що Зеленський нещодавно завив представникам ЗМІ, що він готовий піти з посади в обмін на те, що Україна буде в НАТО. На запитання, чи готова вона до такого рішення свого чоловіка, Зеленська зазначила, що з нею Володимир Зеленський це не обговорював.

"Але я знаю, що не збирається і немає в нього такого бажання бути президентом все життя", - продовжила вона.

Відео дня

За словами Першої леді, завдяння, яке поставив перед собою зараз її чоловік - це щоб Україна була в безпеці.

"І гарантії безпеки, якими б вони не були, вони мають бути в України, щоб він міг спокійно залишилити свій пост. Якщо членство в НАТО – це гарантія безпеки і він буде спокійний за нашу безпеку, я думаю, він може таке зробити. Чому ні?" - сказала Олена Зеленська.

Зеленський готовий залишити посаду

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого під час великої пресконференції в Києві Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про тиск США і Росії щодо проведення президентських виборів, сказав, що він готовий залишити свою посаду заради миру в Україні. Він додав, що це можливо в обмін на вступ України до НАТО.

"Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий", - зазначив він на запитання журналіста "Чи готовий залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України?"

Вас також можуть зацікавити новини: