Першу квартиру донька Портнова купила в ОАЕ у жовтні 2022 року.

Родина Андрія Портнова, колишнього заступника глави Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, упродовж 2022-2023 років придбала в Дубаї елітної нерухомості на суму, що перевищує два мільйони доларів.

Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), шість об'єктів нерухомості були оформлені на цивільну дружину нещодавно вбитого Портнова - Анастасію Валяєву та його дочку Лілію. Станом на зараз у власності сім’ї залишаються п’ять квартир.

Цю інформацію журналісти отримали завдяки витоку великого масиву даних із Земельного департаменту Дубаю та державних комунальних підприємств ОАЕ. Дані перевірили в рамках міжнародного розслідування, проведеного спільно з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і французькою газетою Le Monde.

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Йдеться, що першу квартиру Лілія Портнова купила у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. За 69 квадратних метрів вона заплатила приблизно 320 тисяч доларів.

З літа 2023 року родина активно інвестувала в нові об’єкти. У липні Лілія придбала ще одну квартиру площею 46,5 кв. м за 250 тисяч доларів у того ж забудовника Sobha, але згодом її продала. У серпні Валяєва вклала понад 600 тисяч доларів у житло на 110 кв. м у ЖК Sobha Hartland Waves Opulence, введення в експлуатацію якого очікується у вересні 2025 року. А у вересні Лілія Портнова купила в цьому ж комплексі апартаменти за 400 тисяч доларів.

Як пише видання, у той самий день Валяєва придбала ще одну квартиру у Sobha Creek Vista Heights - Tower A площею 90 кв. м за 550 тисяч доларів. Завершення будівництва заплановане на 2026 рік. У жовтні 2023 року Лілія інвестувала понад 132 тисячі доларів у ще одне житло - цього разу в Empire Residence, район Jumeirah Village Circle.

Крім цього, у листопаді 2023 року Портнова орендувала ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18 на рік за 36 тисяч доларів. З документа про оренду журналістам також вдалося з’ясувати, що вона має швейцарське громадянство.

Отже, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну родина ексчиновника інвестувала в нерухомість у Дубаї понад два мільйони доларів. П’ять із шести придбаних об’єктів наразі залишаються у їхній власності.

Журналісти не виявили згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової у міжнародних базах. Щодо Анастасії Валяєвої відомо, що до 2020 року вона була власницею компанії Vasilisa Group, яка раніше носила назву Portnov Group і належала самому Портнову.

Вбивство Портнова

Нагадаємо, у травні ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля Мадрида. Портнов отримав чотири вогнепальні поранення в груди й одне - в голову. Інцидент стався в Посуело-де-Аларкон неподалік від входу до місцевої школи, де Портнова чекав чоловік на мотоциклі. Коли Портнов під'їхав, він почав стріляти, а потім втік.

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