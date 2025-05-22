Колишній політик, ймовірно, боявся санкцій і втрати майна.

Незадовго до смерті Андрій Портнов перереєстрував свої активи в Україні, ймовірно, боячись їх арешту чи конфіскації внаслідок санкцій. Про це пише іспанська газета El Pais.

За даними журналістів, Портнов оселився в особняку в елітному житловому районі Ла-Моралеха з родиною після того, як у червні 2022 року покинув Україну. Він перетнув кордон через чотири місяці після запровадження жорстких обмежень на виїзд чоловіків мобілізаційного віку. Сам він пояснював це наявністю чотирьох дітей, що формально давало право перетнути кордон.

Як зазначає El Pais, наразі мало що відомо про життя Портнова в Іспанії та про його зв'язки в Мадриді. Однак не так давно він здійснив деякі помітні фінансові операції та спроби приховати активи.

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Зокрема El Pais посилається на розслідування українського проекту "Схеми" від "Радіо Свобода", оприлюднене рік тому. Тоді українські журналісти-розслідувачі з’ясували, що Портнов, не полишаючи Іспанії, переписав на своїх неповнолітніх дітей великий маєток в елітному селищі Козин під Києвом. Вартість маєтку, вказана в договорі – 19 мільйонів гривень.

Тоді юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук припускала, що перепис майна на найближчих родичів може свідчити про можливе бажання приховати нерухомість або уникнути її арешту у разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження. Втім санкцій саме української держави він так і не дочекався.

"Вбивство українського адвоката, який жив в Мадриді, оточене цілим роєм політичного впливу, грошей та влади. Станом на пізній час середи поліція проводила "делікатне розслідування", але мотиви цього злочину залишаються незрозумілими", – резюмувала El Pais.

Вбивство Андрія Портнова

Як писав УНІАН, колишній функціонер режиму Януковича Андрій Портнов був застрелений вчора в Мадриді біля елітної школи, куди він привіз двох дочок. За наявною інформацією, його розстріляли двоє чи троє нападників, які втекли з місця злочину. Місцеві ЗМІ переконані, що вбивство виконали професіонали.

Станом на цей час іспанській поліції так і не вдалося вийти на слід убивці. Деякі оглядачі не виключають, що злочин взагалі може бути інсценованим, аби сховати Портнова як важливого свідка у якійсь кримінальній справі.

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