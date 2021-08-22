Ангела Меркель прибула до Києва (фото)

Мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль".

Сьогодні, 22 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула з одноденним візитом до Києва. Про це повідомляє кореспондент УНІАН. Читайте такожКличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль" (відео) Меркель взяла участь у церемонії покладання вінка до Могили невідомого солдата. Також, згідно з програмою візиту, Меркель вшанує пам'ять загиблих за часів Революції гідності на Майдані Незалежності. Візит Меркель в Україну: Як повідомляв УНІАН, 22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель мала прибути до Києва, де відбудеться її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також канцлер зустрінеться з главою українського уряду Денисом Шмигалем.

Мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль". Автор: Олена Коваленко

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