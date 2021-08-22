Меркель прибула з одноденним візитом / ілюстрація REUTERS

Сьогодні, 22 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула з одноденним візитом до Києва.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

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Меркель взяла участь у церемонії покладання вінка до Могили невідомого солдата.

Також, згідно з програмою візиту, Меркель вшанує пам'ять загиблих за часів Революції гідності на Майдані Незалежності.

Ілюстрація REUTERS

Ілюстрація REUTERS

Візит Меркель в Україну:

  • Як повідомляв УНІАН, 22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель мала прибути до Києва, де відбудеться її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Також канцлер зустрінеться з главою українського уряду Денисом Шмигалем.
  • Мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту  "Бориспіль".

Автор: Олена Коваленко