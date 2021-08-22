Меркель прибула з одноденним візитом / ілюстрація REUTERS
Сьогодні, 22 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула з одноденним візитом до Києва.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
Читайте такожКличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль" (відео)
Меркель взяла участь у церемонії покладання вінка до Могили невідомого солдата.
Також, згідно з програмою візиту, Меркель вшанує пам'ять загиблих за часів Революції гідності на Майдані Незалежності.
Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS
Візит Меркель в Україну:
- Як повідомляв УНІАН, 22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель мала прибути до Києва, де відбудеться її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
- Також канцлер зустрінеться з главою українського уряду Денисом Шмигалем.
- Мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль".