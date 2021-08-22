Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що він прибув сьогодні в міжнародний аеропорт "Бориспіль", щоб зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель, проте його не впустили.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - зазначив Кличко.
Він наголосив, що в його "практиці мера – таке вперше".
"Тому цікаво: в "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!" – додав міський голова столиці.
Візит Меркель в Україну
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибуде до Києва, де відбудеться її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Також канцлер зустрінеться з главою українського уряду Денисом Шмигалем.