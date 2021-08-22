Мер зауважує, що за протоколом він має зустрічати канцлера ФРН.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що він прибув сьогодні в міжнародний аеропорт "Бориспіль", щоб зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель, проте його не впустили.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що в його "практиці мера – таке вперше".

"Тому цікаво: в "проєвропейському" Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!" – додав міський голова столиці.

Візит Меркель в Україну

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибуде до Києва, де відбудеться її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Також канцлер зустрінеться з главою українського уряду Денисом Шмигалем.

Автор: Тамара Отовська