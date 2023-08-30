За словами Свена Крюгера, на бал його запросив організатор Ханс-Йоахім Фрай, у якого давні тісні зв'язки з Росією і диктатором Володимиром Путіним.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, мер німецького міста Фрайберг Свен Крюгер був з візитом у Росії, де відвідав Петровський бал.

Як повідомляє Zeit, захід відбувся в Санкт-Петербурзі 25 серпня. Його організатори заявили, що хочуть відродити "російський культурний код" старих царських часів. Повідомляється, що на подію були запрошені сотні гостей, а президент країни-агресора Володимир Путін підготував для них дистанційне звернення, похваливши проект і заявивши, що він є поверненням "до кращих сторінок російської історії".

За словами Крюгера, на бал його запросив організатор Ханс-Йоахім Фрай, у якого "давні тісні зв'язки" з Росією і диктатором Володимиром Путіним.

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Присутність Крюгера на заході підтвердила прес-секретар. За її словами, він їздив до Росії в приватну поїздку, проте на балу його представили як мера.

Повідомляється, що Крюгер виступив на балу з промовою, в якій висловився на користь "плідної співпраці" між Берліном та Москвою, а також заявив, що залишається "оптимістом" і тому ще торік почав вчити російську мову.

Чиновник також зазначив, що Росія та Німеччина "подолають важкі часи і знайдуть спосіб, як знову жити разом у майбутньому", при цьому він не згадав вторгнення Росії в Україну.

Свен Крюгер

Свен Крюгер обіймає посаду мера Фрайберга (Саксонія), де проживають близько 40 тисяч осіб, з 2015 року. Довгий час він був членом соціал-демократичної партії Німеччини, але в 2018-му залишив її через невдоволення політикою коаліції.

Політики з Фрайберга розкритикували поїздку мера до РФ. Зокрема, лідер парламентської фракції ХДС Стів Іттерсаген заявив, що"здивований, а виходити на сцену в Росії і втручатися в міжнародні справи для міського голови неприйнятно".

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