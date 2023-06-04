Він підкреслив, що американський уряд готовий просуватися шляхом дипломатії, проте Росія просувається шляхом агресії.

Посол США в Польщі Марк Бжезінський вважає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало для президента РФ Володимира Путіна стратегічним провалом.

"Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилося таким чином, що це тільки підкреслює стратегічну невдачу рішення Путіна вторгнутися в Україну. (...) Те, що ми спостерігаємо, – це повний провал з боку Путіна щодо його рішення вторгнутися в слабшу Україну. І ніяк, жодним чином війна Путіна в Україні не поліпшила життя і майбутнє російського народу", – розповів він CNN.

Відповідаючи на питання про те, чи ведуться які-небудь мирні переговори, Бжезінський сказав, що кожну хвилину кожного дня американський уряд готовий просуватися по шляху дипломатії. Однак Росія просувається шляхом агресії.

Відео дня

Він також зазначив, що Штати віддані тому, щоб міцний мир включав в себе повне відновлення України і її входження в західну інституційну орбіту. Крім того, на думку Бжезінського, більшість законодавців США, як і раніше, прихильні наданню допомоги Україні і прояву солідарності з нею.

Війна в Україні: Актуальні новини

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що в оточенні Путіна з'явилася група людей, які вже зрозуміли, що війна РФ проти України програна. Їх головне завдання – зберегти владу і майно в країні, що програла. За його словами, успіхи під час контрнаступу України стануть тригером політичних змін у Росії.

Що стосується самого контрнаступу ЗСУ, то екс-керівник Центрального командування США в 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус заявив, що він буде "дуже вражаючим". Він прогнозує, що кульмінація операції може настати вже через 72-96 годин після початку.

Вас також можуть зацікавити новини: