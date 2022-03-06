За словами Арахамії, з двох питань сторони не можу домовитися.

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія розповів, що в переговорах з РФ є кілька проблемних питань, які заважають сторонам прийти згоди.

Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

"Єдині частини, за якими практично неможливо домовитися, - це Крим і так звані республіки, які Росія наполягає на тому, щоб ми визнали незалежними. Це неприйнятно для українського суспільства", - заявив Арахамія.

Також він додав, що українська делегація не готова йти на компроміс у питаннях територіальної цілісності України. За його словами, в цьому питанні позиція української сторони тверда.

"Ми готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій", - додав Арахамія.

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