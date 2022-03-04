Учасники процесу домовилися працювати офрекордс, без повідомлень у пресу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголошує, що нікому не давали мандата висловлювати будь-які позиції стосовно перемовного процесу з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання про коментар радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича щодо позиції української переговорної групи, яка бере участь у перемовинах з російською стороною, Арахамія наголосив: "Ми нікому не давали мандата взагалі висловлювати будь-які позиції стосовно перемовного процесу. Ми одразу ж, коли приїхали, на першій зустрічі домовилися: працюємо жорстко офрекордс. Ніяких повідомлень у пресу. Фотографуємо початок, що почали, потім всі покидають територію перемовин. І після того, наприкінці раунду, робимо невелике комюніке".

Він підкреслив, що крім погодженого комюніке, жодних коментарів.