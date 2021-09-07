Політик не був у Грузії з моменту завершення його другої президентської каденції.

Міхеїл Саакашвілі заявив про намір повернутися до Грузії перед місцевими виборами, які пройдуть 2 жовтня.

Про це він заявив у відеозверненні, передають Новини Грузія.

Політик зазначив, що не боїться арешту і закликав приїжджати на голосування інших громадян Грузії, які проживають за кордоном.

"Ви знаєте, що проти мене порушено кримінальну справу, яка не визнана жодною країною світу. Я їжджу всюди, в тому числі і в сусідні з Грузією країни, мене скрізь приймають і ніде ніхто не питає про так звані кримінальні справи, порушені проти мене в Грузії. Це явний доказ того, що ці справи сфальсифіковані", - заявив він.

Саакашвілі не був у Грузії з моменту завершення його другої президентської каденції. Після приходу до влади Грузинської мрії його звинуватили в перевищенні повноважень і погрожують заарештувати, якщо він повернеться.

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Вибори в Грузії

Вибори в Грузії в призначені на 2 жовтня. На виборах до органів місцевої влади жителі країни обиратимуть мерів і депутатів місцевих дорадчих органів – сакребуло.

Із загального числа депутатів 656 обираються за мажоритарною, а решта за пропорційною системою. Всього за підсумками цих виборів свої пости займуть 64 мери і 2 044 депутати в 64 сакребуло.

Спроби Саакашвілі повернутися на батьківщину

У вересні 2019 року Міхеїл Саакашвілі говорив, що збирається повернутися до Грузії "найближчими місяцями" для відновлення її "державності".

Навесні 2020 року Саакашвілі призначили головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні. У зв'язку з цим Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

У серпні 2020 року Саакашвілі повторно заявляв про плани повернутися на батьківщину.

Автор: Денис Прядко