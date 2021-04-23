За словами Саакашвілі, тодішні президент і генпрокурор погрожували йому кримінальними справами.

Голова виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що отримував погрози від Петра Порошенка, коли той був чинним президентом України.

Про це Саакашвілі розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

"Тут говорилося, що залишили демократичну систему "попередники". Я добре пам'ятаю цю демократичну систему, коли в кабінеті президента Порошенка він і прокурор Луценко говорили мені особисто, що якщо я не буду мовчати..."Михайло, не ображайся, це політика. Ми і тебе піднімемо справи, і на всіх твоїх", - заявив він.

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За його словами, мова йшла про його соратника з Одеси. Але політики нібито обіцяли закрити провадження, якщо той погодиться на їхні умови.

"Ця справа закриється, як тільки ти зробиш те, що ми хочемо". Я добре пам'ятаю вашу демократію. Людей, яких ви послали, які були більше схожі на бандитів, ніж на правоохоронців. Душили мене то в вертольоті, то в мінівені і так далі. Це вже друге викрадення - я не кажу про перше, коли СБУ мене заарештовувала. Тому давайте про демократію особливо не будемо", - розповів Саакашвілі.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Порошенко не є ворогом України.

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Автор: Юрій Годован