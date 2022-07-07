Переговори про це ведуться з початку повномасштабної війни з РФ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, якими можуть бути гарантії країн Заходу для України, переговори про які ведуться після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він сказав під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

"Чисто в теорії я можу припустити, що в разі військової загрози для України - це негайна передача озброєння і військової техніки, фінансової допомоги. Це на майбутнє. Гарантії безпеки стосуються майбутніх конфліктів, а не тільки, коли ці закінчаться. З цим (конфліктом) будемо довойовувати й перемагати", - зазначив Арестович.

Він додав, що гарантії даються на перехідний період після закінчення нинішньої війни й до вступу України в НАТО.

"Це може зайняти неабиякий час і на цей час даються ці гарантії. Негайно надати військову допомогу, скликати консультації, дати фінанси, відреагувати й так далі. Це непогано", - вважає політик.

За його словами, західна допомога в рамках гарантій може надходити протягом трьох діб.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

Як заявляли в Офісі президента, документ про гарантії безпеки для України може з'явитися вже протягом липня.