Канцлер Німеччини зазначив, що це обговорення - безперервний дипломатичний процес.

Влада Німеччини обговорює з союзниками гарантії безпеки для України після закінчення війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО", - заявив канцлер Німеччини.

Також Шольц додав, що дипломатична сфера веде підготовку до того дня, коли в Україні закінчиться війна, а це на його думку, настане вже скоро.

"Цілком зрозуміло, що це питання, яке ретельно готується в дипломатичній сфері до того дня, який ми сподіваємось скоро побачити, коли закінчиться війна", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня президент Володимир Зеленський назвав головне завдання групи, що розробляє безпекові гарантії для України. За його словами, ці гарантії мають працювати довгостроково й реально, щоб не було жодних майбутніх агресій.

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