Білий Дім випустив заяву Джо Байдена у зв'язку з візитом до Києва.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден анонсував надання Україні критично важливого обладнання, включно з артилерійськими боєприпасами, протитанковими системами та радарами повітряного спостереження. Відповідну заяву президента США опубліковано на сайті Білого дому.

"Поки світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України", - зазначив Байден.

За його словами, коли президент РФ Володимир Путін розпочав це вторгнення майже рік тому, то вважав, що Україна слабка, а Захід розділений.

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"Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся", - йдеться у заяві.

Байден уточнив, що сьогодні в Києві зустрічається з президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо підтримки України.

"Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань", - сказав президент США.

Він також анонсував оголошення додаткових антиросійських санкцій.

Візит Байдена в Україну: деталі

Сьогодні, 20 лютого, Байден прибув з візитом до Києва. Президент США у Києві вшанував пам’ять загиблих Героїв України разом із Президентом Зеленським на Михайлівській площі.

Президент США Джо Байден в ході свого неанонсованого візиту до Києва в понеділок, 20 лютого, заявив про надання нового пакета військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.