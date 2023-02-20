Офіційно про надання нового пакету допомоги оголосять 21 лютого.

Президент США Джо Байден в ході свого неанонсованого візиту до Києва в понеділок, 20 лютого, заявив про надання нового пакета військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.

Зазначається, що офіційно про надання нового пакету допомоги від Вашингтона оголосять вже завтра, 21 лютого.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - заявив президент США.

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Крім того, Байден озвучив зобов'язання з постачання озброєнь - понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.

Військова допомога від США - що відомо

19 лютого в Конгресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над окупантами у розв'язаній Росією війні.

20 січня Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів, до якого увійшли сотні броньованих машин, системи протиповітряної оборони, ракети та інше озброєння.

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