За словами президента, якщо на цій зустрічі йтиметься про Україну, то таке обговорення не буде предметним і правильним.

Президент України Володимир Зеленський схвально ставиться до ідеї двосторонніх переговорів президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі, трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Щодо пропозиції Байдена зустрітися з Путіним у третій країні, деякі країни сказали, що вони відкриті для цього. Я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно. Коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать", - заявив він.

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За словами президента, така зустріч могла б вирішити деякі питання, тому що діалог між цими країнами повинен бути. "Тому що іноді, коли такі великі держави не розмовляють, то страждають інші, і повірте нам, ми це розуміємо", - додав президент.

Також президент зазначив, що цій можливій зустрічі лідери США та Росії можуть обговорювати питання України.

"Якщо ви хочете мою думку – якщо вони будуть порушувати питання України, я впевнений, що таке питання може бути актуальним. Тут йдеться навіть не про справедливість. Мені здається, це було б не так предметно обговорювати питання України без нас. Це не буде предметно і не буде правильно. Це ще раз покаже, що великим за розміром країнам здається, ніби все (обертається – УНІАН) навколо них, але світ набагато більший", - наголосив глава Української держави.

Що цьому передувало

16 квітня Байден закликав Путіна утриматися від військових дій проти України і заявив про готовність продовжувати запроваджувати санкції проти Росії, якщо вона продовжуватиме втручатися в демократію в США.

Разом з тим Байден вірить, що США і РФ можуть почати діалог щодо стратегічної стабільності для розвитку співпраці, безпеки та контролю над озброєннями.

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Автор: Костянтин Гончаров