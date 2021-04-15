Президент США Джо Байден виступив із заявою щодо Росії.

Президент США Джо Байден 15 квітня виступив із промовою, що присвячена Росії.

Про це йдеться в поширеному Білим домом оновленому графіку глави держави.

Онлайн-трансляція звернення мала розпочатися 15 квітня о 23:30 за київським часом.

Також промова буде транслюватись в перекладі.

Санкції США проти Росії

Сьогодні, 15 квітня, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки і втручання в президентські вибори.

Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.

Також повідомляється, що Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів

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Автор: Олег Давигора