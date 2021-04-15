Виступ Байдена з промовою про Росію / фото REUTERS
Президент США Джо Байден 15 квітня виступив із промовою, що присвячена Росії.
Про це йдеться в поширеному Білим домом оновленому графіку глави держави.
Онлайн-трансляція звернення мала розпочатися 15 квітня о 23:30 за київським часом.
Також промова буде транслюватись в перекладі.
Санкції США проти Росії
- Сьогодні, 15 квітня, президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки і втручання в президентські вибори.
- Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.
- Також повідомляється, що Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів
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