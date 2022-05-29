Росія після Путіна залишиться політично та економічно багатоукладною / фото REUTERS

Росія після Путіна і зміни влади залишиться політично та економічно багатоукладною, будуть ризики розвалу країни та все це не обійдеться без крові.

Про це в ТГ-каналі повідомив російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

"Нам, проєвропейській частині російського суспільства і Заходу доведеться змиритися, що Росія після Путіна залишиться політично та економічно багатоукладною: на одному полюсі цілком собі європейські агломерації, на іншому - "виборчі султанати" з їх, більшою чи меншою мірою, родо-племінними відносинами (іноді в стадії переходу до феодалізму)", - заявив Ходорковський.

Опозиціонер також нагадав, що доведеться шукати консенсус щодо спільних питань.

"Спробу перестрибнути цю або подібну прірву в один стрибок робили багато хто, в тому числі більшовики. Відомі мені відносні успіхи, пов'язані з окупацією (Індія) або держтерором (Сталін) – не наш випадок. Значить треба змиритися, шукати консенсус щодо спільних питань і сподіватися на силу прикладу", - заявив Ходорковський.

Він також зазначив, що парламент з представників регіонів не дасть витрачати гроші на зовнішні авантюри.

"Головне - парламент з представників регіонів не дасть витрачати гроші на зовнішні авантюри. І не тому, що вони там особливо прекрасні люди – просто інтереси, як і джерело легітимності в регіонах інші, ніж консолідація перед обличчям зовнішнього (щодо Росії) ворога. Ризики величезні - і звалитися назад в авторитаризм і розвалити країну. Та й ціна не маленька - без крові, сподіваюся невеликої, все це не обійдеться", - заявив Ходорковський.

Війна проти України та дефолт:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
  • Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.
  • 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.
  • Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.
  • 23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.
  • 27 травня в Литві пройшла таємна конференція, на якій обговорили шлях Росії після того, як Путін втратить владу.

Вас також можуть зацікавити новини: