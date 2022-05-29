Опозиціонер переконаний, що проєвропейській частині російського суспільства і Заходу доведеться змиритися, що Росія після Путіна залишиться політично та економічно багатоукладною.

Росія після Путіна і зміни влади залишиться політично та економічно багатоукладною, будуть ризики розвалу країни та все це не обійдеться без крові.

Про це в ТГ-каналі повідомив російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

"Нам, проєвропейській частині російського суспільства і Заходу доведеться змиритися, що Росія після Путіна залишиться політично та економічно багатоукладною: на одному полюсі цілком собі європейські агломерації, на іншому - "виборчі султанати" з їх, більшою чи меншою мірою, родо-племінними відносинами (іноді в стадії переходу до феодалізму)", - заявив Ходорковський.

Опозиціонер також нагадав, що доведеться шукати консенсус щодо спільних питань.

"Спробу перестрибнути цю або подібну прірву в один стрибок робили багато хто, в тому числі більшовики. Відомі мені відносні успіхи, пов'язані з окупацією (Індія) або держтерором (Сталін) – не наш випадок. Значить треба змиритися, шукати консенсус щодо спільних питань і сподіватися на силу прикладу", - заявив Ходорковський.

Він також зазначив, що парламент з представників регіонів не дасть витрачати гроші на зовнішні авантюри.

"Головне - парламент з представників регіонів не дасть витрачати гроші на зовнішні авантюри. І не тому, що вони там особливо прекрасні люди – просто інтереси, як і джерело легітимності в регіонах інші, ніж консолідація перед обличчям зовнішнього (щодо Росії) ворога. Ризики величезні - і звалитися назад в авторитаризм і розвалити країну. Та й ціна не маленька - без крові, сподіваюся невеликої, все це не обійдеться", - заявив Ходорковський.

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