За словами опозиціонера, можливі кілька сценаріїв розвитку подій після того, як президент країни-агресора Володимир Путін відійде від влади.

До зміни путінського режиму мир в Європі не буде досягнутий.

Про це в ТГ-каналі повідомив російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

"До зміни цього режиму надійного миру в Європі не буде, а от після його зміни – все залежить від того, як ця зміна відбудеться", - заявив Ходорковський.

За словами опозиціонера, можливі кілька сценаріїв розвитку подій:

путінці утримають владу після відходу Путіна;

країна остаточно розвалиться;

на місце путінців до влади прийдуть антипутінці;

федералізація за прикладом США.

Варіант 1: прихід до влади путінців

"Путінці утримують владу після відходу Путіна. Росія продовжує імперську політику... продовжаться громадянські та імперіалістичні війни. Все сумно. Країна надірветься, якщо не згорить у полум'ї ядерної війни", - заявив Ходорковський.

Варіант 2: розвал Росії

Коментуючи варіант розвалу Росії опозиціонер зазначив: "Країна остаточно розвалиться. На її уламках створять 5-7 ядерних держав, які отримають спірні адміністративні кордони та, найімовірніше, будуть воювати за їх розширення. Війна, ймовірно, у разі інтернаціоналізації конфлікту стане ядерною", - заявив Ходорковський.

Варіант 3: прихід до влади антипутінців

Говорячи про варіант приходу до влади антипутінців, він зазначив, що вони спробують створити єдину демократичну Росію.

"Ті ж яйця - вид з боку. Спроба опори на Захід не увінчається успіхом... процес зближення буде повільним і проблематичним, а владу треба утримувати зараз. І значить потрібен ворог. Спочатку внутрішній і він буде - комуністи, патріоти, силовики, непокірні або корумповані регіональні еліти, потім – зовнішній", - заявив Ходорковський.

Варіант 4: федералізація

Говорячи про можливість федералізації за прикладом США Ходорковський зазначив, що в цьому випадку населення регіонів або агломерацій регіонів стане джерелом влади та заснує федеральний центр зі своїх представників для розв'язання загальних питань.

"Можливо, частиною цього федерального центру стануть федеральні партії, що представляють тих людей, які вважають себе, по-перше, комуністами, лібералами або патріотами, а лише потім жителями Поволжя, сибіряками або далекосхідниками. Сумніваюся, що таких набереться більше ніж 30%. Важливо, що всі ці люди не самі по собі, а лише представляють інтереси своїх поручителів і можуть бути відкликані", - заявив Ходорковський.

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