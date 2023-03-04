Дипломат наголосив, що глава російського МЗС вкотре виставив себе посміх.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця емоційно прокоментував резонансні заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час саміту G20 в Індії.

Кислиця не стримав емоції, реагуючи на заяви Лаврова про те, що Росія "зупиняє війну, яку розв'язали проти нас". Дипломат наголосив, що глава російського МЗС поєднує в собі три амплуа: клоуна, блазня та придурка.

"Клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. "Війна, яку розв'язали проти нас", – говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміх, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок!", - написав Кислиця у Twitter.

Що наговорив Лавров в Індії

В ході конференції "Raisina Dialogue" Лавров заявив, що Росія нібито намагається зупинити війну, яку проти неї розвзяли за допомогою народу України.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розв'язана проти нас за допомогою українського народу, безумовно, вплинула на Росію, в тому числі і на енергетичну політику... Ми більше не будемо покладатися ні на яких партнерів на Заході", - сказав Лавров.

Його промову перервав гучний сміх присутніх у залі. В мережі з'явилися епічні відео ганьби головного дипломата РФ.

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