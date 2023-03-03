Міністр знову заявив, що Росія нібито намагається закінчити війну.

Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова висміяв зал на конференції в Нью-Делі через його слова про те, що проти Росії почали війну.

В ході конференції "Raisina Dialogue" він заявив, що Росія нібито намагається зупинити війну, яку проти неї розвзяли за допомогою народу України. Його промову перервав гучний сміх присутніх у залі.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розв'язана проти нас за допомогою українського народу, безумовно, вплинула на Росію, в тому числі і на енергетичну політику... Ми більше не будемо покладатися ні на яких партнерів на Заході", - сказав Лавров.

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Скандальні заяви Лаврова

Лавров обіймає посаду глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації з березня 2004 року.

Після початку повномасштабної війни він продовжував говорити, що Росія "не нападала" на Україну. Вже в травні він закликав Володимира Зеленського наказати ЗСУ припинити опір російській агресії.

Великий резонанс викликали його заяви про євреїв. Так, навесні він порівняв президента України з Гітлером, а також сказав, що у Гітлера була "єврейська кров". На початку цього року Лавров порівняв росіян з євреями, а підтримку України Заходом - з"остаточним рішенням".

У березні дипломати покинули зал Радбезу ООН з прав людини в Женеві перед його виступом. А в листопаді Лавров сам втік з саміту "G20" перед масованим обстрілом України.

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