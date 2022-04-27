Обшуки проводяться за статтями про зловживання владою або службовим становищем і порушення правил охорони або використання надр.

Державне бюро розслідувань прийшло за місцями реєстрації та власності братів Віктора Медведчука і Тараса Козака у справі про незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині.

Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на поінформовані джерела.

Обшуки проводяться за статтями про зловживання владою або службовим становищем і порушення правил охорони або використання надр.

Як зазначають журналісти, мова йде про можливий незаконний видобуток піску на двох кар’єрах у Львівські області – у с. Родатичі Городоцького району та с. Великополе Яворівського району.

У цих селах проводить видобуток компанія "Керамбуд", кінцевим бенефіціарами якої є ТОВ Сергія Медведчука і брата Тараса Козака – Богдана.

На думку слідства, Сергій Медведчука не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам як народний депутат не мав права керувати бізнесом.

"Керамбуд" без аукціону отримало спецдозвіл у 2004-му на користування надрами. Попри те, що згодом суд визнав цей спецдозвіл недійсним, підприємство продовжувало функціонувати.

Під час перевірки екологічної інспекції представники "Керамбуду" показали, як підтвердили слідчі, фейкову ухвалу, видану суддею-втікачем Миколою Сірошем, про нібито скасування попередньої постанови суду.

Обшуки проходять у домівках братів нардепів і цивільної дружини Козака, а також за адресами реєстрації компаній, що фігурують у провадженні у Львівській області.

Затримання Медведчука

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2021 року Медведчуку вручили підозру в державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 Кримінального кодексу України) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року йому оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК), яку правоохоронні органи почали документувати ще 2016 року.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня його затримали. Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід Медведчуку на арешт без можливості внесення застави.

21 квітня ВР проголосувала за відкликання Медведчука зі складу парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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