Новостворену депутатську групу очолив колишній голова фракції ОПЗЖ.

У Верховній Раді створили депутатську групу "Платформа за життя та мир". До неї увійшли члени колишньої фракції ОПЗЖ - партії, забороненої рішенням РНБО.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Головою новоствореної групи став Юрій Бойко, колишній співголова фракції ОПЗЖ.

"Також до складу ввійшли: Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод. З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир", - пише Гончаренко.

14 квітня у Раді було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ".

20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій на час його дії. Причина - зв'язки політичних структур з агресором. Під заборону потрапили, серед іншого, ОПЗЖ і "Партія Шарія". Після повномасштабного вторгнення РФ низка депутатів від ОПЗЖ покинули країну.

Зазначимо, до складу ОПЗЖ входив затриманий раніше кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває під вартою за підозрою в державній зраді.