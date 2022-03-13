Зберігається ймовірність безпосередньої участі Збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України / фото УНІАН
На сьогоднішній день все ще зберігається ймовірність участі Збройних сил Білорусі на боці РФ у війні проти України.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Як зазначили в Генштабі, Білорусь посилила охорону кордону з Україною.
"Зберігається ймовірність безпосередньої участі Збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку", - зазначили в Генштабі ЗСУ.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.