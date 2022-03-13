Білорусь посилила охорону кордону з Україною.

На сьогоднішній день все ще зберігається ймовірність участі Збройних сил Білорусі на боці РФ у війні проти України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначили в Генштабі, Білорусь посилила охорону кордону з Україною.

"Зберігається ймовірність безпосередньої участі Збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України на боці окупантів на Волинському напрямку", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Війна проти України: