24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / Ілюстрація REUTERS
У Генеральному штабі Збройних Сил України закликають громадян України та ЗМІ не публікувати жодної інформації та коментарів про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.
"Військово-технічне співробітництво - делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо - в період війни", - йдеться в повідомленні.
"Утримайтеся від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватися на ці теми виключно офіційним уповноваженим особам", - закликали в Генштабі.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.