Військово-технічне співробітництво - делікатна сфера.

У Генеральному штабі Збройних Сил України закликають громадян України та ЗМІ не публікувати жодної інформації та коментарів про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.

"Військово-технічне співробітництво - делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо - в період війни", - йдеться в повідомленні.

"Утримайтеся від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватися на ці теми виключно офіційним уповноваженим особам", - закликали в Генштабі.

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