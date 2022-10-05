Рівень схвалення в країнах ЄС відрізняється.

Дві третини (66%) опитаних європейців висловилися за вступ України до ЄС.

Про це свідчить опитування, проведене Фондом Бертельсмана, пише Bild.

Рівень схвалення в країнах ЄС відрізняється. Так, у Польщі 84% респондентів висловилися за. У Німеччині та Франції він був значно меншим – 60%.

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Рівень підтримки українським біженців у червні був 80%. Проте порівняно з березнем схвалення впало на 5%. Підтримка впала на 8 процентних пунктів у Франції, на 7 процентних пунктів у Нідерландах і на 6 процентних пунктів у Польщі.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському союзі.

Водночас Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій - прискорення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини та інші.

21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна працює над виконанням усіх рекомендацій Європейського союзу для отримання позитивної оцінки Європейської Комісії до кінця року.

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