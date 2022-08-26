Водночас, глава МЗС Італії заявляє, що кроки італійського уряду були вирішальними для того, аби надати Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Італія практично підтримуватиме Україну на шляху до набуття членства в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Мені сьогодні було приємно почути, що Італія й надалі підтримуватиме практичними кроками Україну на шляху до набуття повноправного членства у Європейському Союзі", - наголосив Кулеба.

Своєю чергою, Ді Майо заявив, що кроки італійського уряду були вирішальними для того, аби надати Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Водночас, Україна повинна втілити ряд важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій - прискорення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини та інші.

21 серпня глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

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