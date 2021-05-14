Барна не вперше потрапляє у скандальні ситуації.

Депутат зі «Слуги народу» Дмитро Соломчук написав заяву в поліцію на колишнього нардепа Олега Барну за напад у прямому ефірі.

Про це він повідомив у коментарі виданню Страна.ua.

Читайте такожНа Медведчука одягли електронний браслет«Поліція зафіксувала, заяву я написав, а там вирішимо. Є якісь ушкодження, їх зафіксують лікарі. Я на це не звертаю сильно уваги», – сказав Соломчук.

Він вважає, що Барна «почав істерику», оскільки не зміг відповісти на жодні питання.

Що сталося?

Бійка між нардепом Соломчуком і екс-депутатом Барною сталася у прямому ефірі телеканалу ПравдаТУТ, коли в студії обговорювали закон про ринок землі.

Скандальний нардеп Барна: що про нього відомо

Барна не вперше потрапляє у скандальні ситуації. Найвідоміший скандал за його участі трапився у грудні 2015 року, коли він намагався винести з трибуни Верховної Ради тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

У жовтні 2018 року Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова у кулуарах Верховної Ради. Реакцію депутата викликало запитання журналіста про кнопкодавство.

У грудні 2018 року Олег Барна в ефірі парламентського телеканалу "Рада" почубився із депутатом від ВО "Свобода" Юрієм Левченком.

А у 2019 році Олег Барна накинувся на прихильника тодішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського Святослава Юраша.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська