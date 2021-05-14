Бійка виникла під час обговорення ринку землі.

Колишній нардер Олег Барна влаштував бійку в прямому ефірі з депутатом від "Слуги народу" Дмитром Соломчуком.

Інцидент стався на ток-шоу "Політика без правил".

Бійка виникла під час обговорення ринку землі, але політики почали обмінювались особистими образами. При цьому Барна грубо звернувся до опонента, сказавши: "Не поводься як бидло зелене".

Після цього Олег Барна схопився з місця і накинувся на нардепа - Соломчук також піднявся, але Барна знову повалив його на крісло та продовжував бити його кулаками.

Політиків довелося розбороняти ведучим. Коли учасників сутички відтягли в різні боки депутат від "Слуги Народу" відмовився продовжувати участь в ефірі та викликав на телеканал співробітників поліції.

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Барна не вперше потрапляє у скандальні ситуації. Найвідоміший скандал за його участі трапився у грудні 2015 року, коли він намагався винести з трибуни Верховної Ради тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

У жовтні 2018 року Барна обматюкав журналіста Ігоря Колтунова у кулуарах Верховної Ради. Реакцію депутата викликало запитання журналіста про кнопкодавство.

У грудні 2018 року Олег Барна в ефірі парламентського телеканалу "Рада" почубився із депутатом від ВО "Свобода" Юрієм Левченком.

А у 2019 році Олег Барна накинувся на прихильника тодішнього кандидата у президенти Володимира Зеленського Святослава Юраша.

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Автор: Олег Давигора