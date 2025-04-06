Після критики Зеленського: посол США згадала Росію у заяві про ракетну атаку на Україну

Брінк зазначила, що Україна вранці неділі перебуває під ракетною атакою з боку Росії.

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк все ж згадала Росію у дописі про масований ракетний удар по Україні 6 квітня. У попередніх дописах щодо атак дипломатка уникала прямої згадки про те, хто здійснив ці удари.

На своїй сторінці в Х дипломатка написала:

"Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про напади в кількох містах".

Що передувало

Раніше УНІАН повідомляв, що реакція посла США в Україні Бріджит Брінк на удар по Кривому Рогу обурила українців. У своїй публікації в X (Twitter) вона не згадала, що удар було завдано саме Росією.

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"Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика і ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися", - написала вона.

Користувачі обурилися, чому у дописі про криваву атаку, внаслідок якої загинуло 9 дітей, нема жодної згадки про РФ та слів засудження. Згодом відреагував й президент Володимир Зеленський.

"На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", - наголосив він.

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