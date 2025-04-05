Президент підкреслив, що Брінк боїться сказати слово "російська", говорячи про ракету, яка вбила дітей.

Президент України Володимир Зеленський назвав реакцію Посольства Америки на ракетну атаку по Кривому Рогу 4 квітня "слабкою" і підкреслив, що там бояться сказати слова "російська", говорячи про ракету, що вбила дітей. Про це йдеться в повідомленні у телеграм-каналі президента.

Він подякував "за принципову позицію" міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії, Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки, відзначив принципову реакцію Посольств Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини на російський удар по Кривому Рогу.

"На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", - наголосив він.

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За його словами, щоб завершити війну, "треба не боятися називати речі своїми іменами", треба "не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення".

"Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів".

Реакція посла США в Україні на удар по Кривому Рогу

Раніше УНІАН повідомляв, що реакція посла США в Україні Бріджит Брінк на удар по Кривому Рогу обурила українців. У своїй публікації в X (Twitter) вона не згадала, що удар було завдано саме Росією.

"Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика і ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися", - написала вона.

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