Дане озброєння буде виділено поверх додаткової допомоги в розмірі 1,3 млрд фунтів.

Великобританія поставить Україні артилерію великої дальності, протикорабельні ракети і безпілотники.

Про це йдеться на урядовому сайті Великобританії. Там зазначається, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, в ході якої сторони обговорили військову підтримку України і глобальну продовольчу безпеку.

Зазначається, що дане озброєння буде виділено поверх додаткової допомоги в розмірі 1,3 млрд фунтів, про яку стало відомо нещодавно.

Крім цього, Джонсон в черговий раз відзначив "безмежний захват відважними захисниками Маріуполя" і закликав Росію гідно ставитися до будь-яких військовополонених.

Зеленський і Джонсон обговорили також блокування Росією чорноморських портів України, що тягне за собою зростання цін на продукти харчування в країнах, що розвиваються. Лідери країн розглянули варіанти відкриття важливих морських і наземних шляхів постачання українських зернових запасів і зобов'язалися почати термінову роботу над наступними кроками.

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