Між тим, як зазначив міністр оборони країни, росіяни займаються тим самим.

Великобританія у всьому світі шукає радянську зброю для того, щоб викупити її для України.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише WSJ.

За його словами, Росія теж проводить такі пошуки, що свідчить про її втрати у війні проти України.

"Значна частина [Міністерства оборони] та військових аташе у всьому світі шукають. Часом ми наштовхуємося на росіян, до речі, які теж шукають в деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються", – розказав Воллес.

"Якщо видійсно хочете передати це українцям завтра зранку, щоб вони могли продовжувати боротися… найдіть те, чому вони навчені, найдіть те, що їм треба", - сказав міністр, маючи на увазі швидкість поставок саме тієї зброї, якою навчені користуватися українські військові.

За словами Воллеса, запаси радянської військової техніки та обладнання є у 23 країнах світу. В Афганістані, куди Радянський Союз завів війська у 1979 році, ймовірно, може бути радянська зброя, але Воллес вважає, що навіть росіяни не наважаться купувати її там.

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