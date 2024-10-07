'Це було несподівано': нардеп-втікач Дмитрук приєднався до засідання комітету Ради

Члени комітету бачили на відео Дмитрука, він не змінився, розмови про те, що він збрив бороду не відповідають дійсності.

Народний депутат України Артем Дмитрук сьогодні включився он-лайн в засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Про це УНІАН розповів народний депутат України Максим Бужанський, який є членом цього комітету.

"Це було несподівано, бо він відгукнувся на останньому питанні порядку денного комітету", - зазначив він.

За його словами, йшлося про проект закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками" (реєстраційний номер 9398). Бужанський розповів, що комітет тривав більше 2 годин і те, що Дмитрук був присутній з’ясувалося, коли до його прізвища дійшли під час голосування останнього питання порядку денного – він сказав, що підтримує законопроект. Перед цим по двох попередніх законопроектах він не виступав і не голосував. Бужанський зазначив, що з точки зору звичайної логіки, ця ситуація "виглядає дивною".

Відео дня

"Але з точки зору правових механізмів – він залишається народним депутатом на даний час, Всі повноваження народного депутата в нього зберігаються", - сказав він.

При цьому нагадав, що на сьогодні Дмитруку лише висунута підозра і він не позбавлений депутатського мандату. "Розумію суспільний резонанс, але порушень немає", - сказав Бужанський.

Кореспонденту УНІАН розповіли члени комітету, що бачили на відео Дмитрука, він не змінився, розмови про те, що він збрив бороду не відповідають дійсності.

Зазначають, що він нібито був видалений з усіх чатів комітету і не зрозуміло як він дізнався про засідання комітету і як зміг включитися з іншого телефону в засідання комітету.

Втеча Артема Дмитрука - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Державне бюро розслідувань поінформувало, що народний депутат України Артем Дмитрук незаконно залишив країну, перейшовши кордон поза межами пункту пропуску. Йшлося про перехід в Молдову.

Дмитруку було оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, щодо нападів на поліцейського в Одесі та військового у Києві. Згодом було відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

Дмитрук повідомив, що перебуває у Лондоні, де його затримали правоохоронці. Офіс Генпрокурора України повідомив, що готує документи для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука.

Печерський районний суду Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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