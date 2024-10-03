Журналісти пишуть, що наприкінці вересня родина нардепа змінила місце проживання.

Нардеп Артем Дмитрук, який з родиною незаконно втік з України до Лондона, наразі міняє спортзали, облаштовує нове житло, розважається з дітьми та транслює в численних ефірах проросійські наративи. Про це розповідається в сюжеті Bihus.Info.

Журналісти зазначають, що сам виїзд Дмитрука міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим. Так, в Інстаграмі його дружини Лондон регулярно з’являвся і 2022-му, і у 2023-му, коли вона їздила туди з дітьми.

Встановлено, що під час цих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі Bermondsey.

"Тут же дружина з дітьми "засвітилися" вже в липні 2024-го – за місяць до втечі нардепа. І звідси ж дружина Дмитрука постила фотографії на початку вересня, вже після того як вони всі виїхали", - сказано у розслідуванні.

Журналісти пишуть, що наприкінці вересня родина нардепа змінила місце проживання.

"Судячи зі сторіз самого Дмитрука в Instagram, вони гуляють з дітьми в парку Battersey, в однойменному районі. Зовсім поруч знаходиться і спортзал, звідки Дмитрук тепер постить свої вправи зі штангою", - зазначають вони.

Також його дружина опублікувала фото з прогулянки з донькою, завдяки якій розслідувачам вдалося встановити локацію – двір нового і дорогого житлового комплексу Vista Chelsea Bridge, що якраз розташований між парком Battersea і спортзалом Дмитрука. Інші сторіз показують, що родина облаштовує свій побут в новій квартирі і навіть замовляють з України продукти, додали вони.

Зазначається, що все це дисонує з заявами самого Дмитрука про те, що виїзд був спішним, а також про те, що за ним особисто і за його родиною полюють та хочуть їх вбити.

"Паралельно нардеп почав регулярно записувати власні відео або ж виступати в ефірах інших каналів, транслюючи численні проросійські наративи про "свавілля ТЦК", про те, що "у війну Україну втягнула українська влада" і про те, що в Україні "наші вбивають наших", - підсумували журналісти.

Втеча нардепа Дмитрука

25 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що український нардеп незаконно залишив країну. За даними ЗМІ, він це зробив через Молдову.

Йому було оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, щодо нападів на поліцейського в Одесі та військового у Києві. Згодом було відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

Офіс Генпрокурора України готує документи для екстрадиції нардепа Дмитрука, якого до цього затримали у Лондоні. 24 вересня він опублікував відео, в якому заявляє, що Україна вимагає терміново екстрадувати його в країну. За його словами, уже відбулося судове засідання у цій справі.

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