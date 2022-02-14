Це відбудеться після закінчення спільних навчань.

Олександр Лукашенко розповів, коли з Білорусі виведуть російські війська.

Про це йшлося на його зустрічі з українським політиком Олександром Морозом, відео з якої опублікував канал "Пул Першого".

"Сьогодні гвалтом кричать: коли виведете війська? Слухайте, це наша справа з Путіним. Ось ми найближчим часом приймемо рішення. ... Коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні Сили Російської Федерації - це наша справа", - заявив Лукашенко.

"Виведемо тоді, коли вирішимо з Президентом Росії це зробити і коли закінчаться тут навчання", - додав він, поскаржившись на перекидання США своїх військ до кордону Білорусі.

На початку 2022-го-10 лютого – у Білорусі почалася активна фаза російсько-білоруських військових навчань. Навчання РФ і Білорусі повинні закінчитися 20 числа поточного місяця.

Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що уздовж кордону української держави і з боку РФ, Білорусі, і захоплених територій розташовуються 140 тисяч військовослужбовців.

З метою утримати Мінськ від того, щоб дозволити Росії використовувати білоруську територію для вторгнення в Україну, американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату проект "Закону про відповідальність Білорусі за агресію".

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