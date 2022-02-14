Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що воювати проти України ніхто не планує.
Про це він заявив сьогодні на зустрічі з політичним і державним діячем України Олександром Морозом, передає прес-служба Лукашенка.
"Я вже дивлюся, ваші політики починають відбрикуватися від загальної лінії Заходу. Розумієте, я точно знаю, що потрібно сьогодні тут Заходу: треба розв'язати конфлікт. Ви ж знаєте, вони вміють чужими руками. А ще краще повоювати чужими руками, чужими людьми: нехай гинуть українці, росіяни, білоруси - це далеко", - зазначив Лукашенко.
Він підкреслив, що на Заході зараз постійно звучить тема про напад Росії на Україну.
"Послухайте, якби планували якусь війну проти України, абсолютно по-іншому б поводилися Засоби масової інформації. Тому що ЗМІ - це артпідготовка сучасної війни", - підкреслив він. - "І як тільки вщухають на мить ці крики про війну в Україні, з Америки знову йде сигнал і ця істерія починає підігріватися. Тобто ясно, кому потрібна ця війна".
Разом з тим білоруський диктатор вважає, що він не причетний до загострення відносин з Україною. На його думку, він проводить зрозумілу для українського народу політику.
"Що стосується наших взаємин, я думаю, немає сенсу розповідати вам про ці відносини. Немає сенсу аналізувати їх з погляду - хто має рацію, хто винен. Усе ви прекрасно, як досвідчена, мудра людина, розумієте. Розумієте, що відбувається", – зазначив Лукашенко.
Самопроголошений президент назвав українців "рідними людьми" і "сусідами від бога".
"Ще раз хочу публічно сказати вам, що ми до загострення наших відносин практично не маємо жодного відношення. Ми проводили ясну, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюсь цієї політики. Ми рідні люди, ми сусіди. Це від бога. І все цим сказано. І майбутнє наше має таким чином складатися, як у сусідів", – сказав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко розповідав про дії Білорусі у разі "війни проти Донбасу". За його словами, Білоруська армія діятиме так само, як російська.
Напередодні президент РФ Путін і Лукашенко поговорили про "ситуацію навколо України". У розмові порушувалася тема так званих "гарантій безпеки Росії".