Він підкреслив, що на Заході зараз постійно звучить тема про напад Росії на Україну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що воювати проти України ніхто не планує.

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з політичним і державним діячем України Олександром Морозом, передає прес-служба Лукашенка.

"Я вже дивлюся, ваші політики починають відбрикуватися від загальної лінії Заходу. Розумієте, я точно знаю, що потрібно сьогодні тут Заходу: треба розв'язати конфлікт. Ви ж знаєте, вони вміють чужими руками. А ще краще повоювати чужими руками, чужими людьми: нехай гинуть українці, росіяни, білоруси - це далеко", - зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що на Заході зараз постійно звучить тема про напад Росії на Україну.

"Послухайте, якби планували якусь війну проти України, абсолютно по-іншому б поводилися Засоби масової інформації. Тому що ЗМІ - це артпідготовка сучасної війни", - підкреслив він. - "І як тільки вщухають на мить ці крики про війну в Україні, з Америки знову йде сигнал і ця істерія починає підігріватися. Тобто ясно, кому потрібна ця війна".

Разом з тим білоруський диктатор вважає, що він не причетний до загострення відносин з Україною. На його думку, він проводить зрозумілу для українського народу політику.

"Що стосується наших взаємин, я думаю, немає сенсу розповідати вам про ці відносини. Немає сенсу аналізувати їх з погляду - хто має рацію, хто винен. Усе ви прекрасно, як досвідчена, мудра людина, розумієте. Розумієте, що відбувається", – зазначив Лукашенко.

Самопроголошений президент назвав українців "рідними людьми" і "сусідами від бога".

"Ще раз хочу публічно сказати вам, що ми до загострення наших відносин практично не маємо жодного відношення. Ми проводили ясну, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюсь цієї політики. Ми рідні люди, ми сусіди. Це від бога. І все цим сказано. І майбутнє наше має таким чином складатися, як у сусідів", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко розповідав про дії Білорусі у разі "війни проти Донбасу". За його словами, Білоруська армія діятиме так само, як російська.

Напередодні президент РФ Путін і Лукашенко поговорили про "ситуацію навколо України". У розмові порушувалася тема так званих "гарантій безпеки Росії".

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