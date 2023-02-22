Тепер США не можуть контролювати дії Росії щодо збільшення ядерного потенціалу.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден різко відреагував на рішення Росії призупинити свою участь в останньому американсько-російському договорі про контроль над ядерними озброєннями. Як повідомляє AP, очільник США назвав такий крок "великою помилкою".

Це були перші слова Байдена після того, як Путін у промові 21-го лютого оголосив про таке своє рішення. Вже 22 лютого Рада Федерації проголосувала за закон про припинення участі РФ в договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Такий крок буде негативно впливати на контроль США над російською ядерною діяльністю. Відзначається, що РФ припиняє свою участь у договорі про СНО, але не виходить із договору.

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Ще минулого року угода про ядерний договір між США і Росією могла втратити свою чинність: тоді обидві сторони звинувачували одна одну у порушенні умов. Щоправда, у той момент вдалося врегулювати суперечності.

Байден прокоментував дії Путіна у Варшаві після приїзду до президентського палацу на саміт Бухарестської дев’ятки. Цей саміт був останньою подією для президента США під час його чотириденного візиту до України та Польщі.

Росія призупинила участь у договорі СНО

Як відомо, наприкінці січня США звинуватили Росію в порушенні ключової Угоди про контроль над ядерними озброєннями через відмову допустити інспекторів на свої ядерні об'єкти.

21 лютого президент РФ Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). 22 лютого відповідний законопроект повинні розглянути в Держдумі.

У Штатах це рішення назвали "вкрай невдалим і безвідповідальним", а в Північноатлантичному альянсі закликали переглянути його.

Прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака назвав це ще одним прикладом того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди.

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