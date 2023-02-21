Столтенберг також відкинув твердження Путіна про те, що у війні винні Київ та його західні союзники.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує про рішення Росії призупинити участь у новому договорі з США про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Виступаючи на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і главою зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепом Боррелем, Столтенберг закликав Москву переглянути цей крок.

Його заяви прозвучали незабаром після того, як президент РФ Володимир Путін виступив зі своїм посланням до Федеральних зборів.

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"Я шкодую про рішення Росії призупинити свою участь у новому Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Із сьогоднішнім рішенням уся архітектура контролю над озброєннями демонтована. Я рішуче закликаю Росію переглянути своє рішення", - сказав генсек НАТО.

Підписаний у 2010 році на 10 років, договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може продовжуватися на термін в 5 років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Столтенберг також відкинув твердження Путіна про те, що у війні винні Київ і його західні союзники, нагадавши, що агресор - сама Росія.

"Саме Путін почав цю імперіалістичну загарбницьку війну... Як ясно дав зрозуміти сьогодні президент РФ, він готується до нової війни... Путін не повинен перемогти... Це було б небезпечно для нашої безпеки та всього світу", — сказав він.

Путін оголосив про припинення участі РФ у договорі про стратегічні наступальні озброєння

21 лютого під час послання до Федеральних зборів Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Все залишилося в минулому. Наші відносини деградували", - заявив він. При цьому глава РФ вказав, що мова не про вихід Росії з договору, а саме про припинення участі.

Заяви Путіна про війну в Україні

"Це вони (Захід, — УНІАН.) розв'язали війну, а ми використовуємо силу, щоб її зупинити. Це вони випустили джина з пляшки, цілі регіони занурили в хаос", — заявив під час звернення до Федзборів Путін.

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