Глава держави наголосив, що Америка завжди може розраховувати на Україну.

Президент України Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати Америки із Днем незалежності.

У своєму зверненні до американців Зеленський наголосив, що лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі з хоробрих здатні передавати свободу з покоління в покоління.

"Дорогі американці, я вітаю вас із найкращим днем, яким життя може нагородити будь-яку націю, що повстала заради свободи, - вітаю вас із Днем незалежності", - зазначив він.

Президент підкреслив, що передаючи свою свободу наступним поколінням американці дають надію іншим народам, що вони теж стануть вільними, а їхня свобода теж стане дорогоцінною спадщиною для їхніх дітей та онуків.

Зеленський нагадав, що Америка є "землею вільних та домом сміливих", який приваблює людей з усього світу, вже майже два з половиною століття

"Для нас велика честь - бути союзником такої мрії, відваги та свободи", - наголосив він.

Глава держави підкреслив, що українці опановують американську зброю та забезпечують демократію, яку Америка та Україна цінують однаково.

На його думку, українська волелюбність за підтримки США "запалила могутнє нове полум'я свободи", яке не згасне та гарантує, що тиранія ніколи знову не пройде Європою.

"А українська мрія жити вільно, коли її увінчає перемога в розпочатій Росією жорстокій неспровокованій війні, дасть свіжу енергію американському лідерству", - вважає Зеленський.

Він зауважив, що той, хто стоїть з Україною, стоїть за свободу.

"А після нашої перемоги світ переконається, що той, хто цінує свободу, завжди перемагає. Щасливого 4 липня, Америко! Будь ласка, пам'ятай, що в коаліції вільних та сміливих ти можеш завжди розраховувати на Україну-союзника", - сказав президент.

День незалежності США

День незалежності США щорічно відзначається 4 липня. Свято встановлене на честь підписання 4 липня 1776 року Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії.

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