Американці відсвяткували головне свято країни масовими гуляннями, поїданням хот-догів на швидкість і фейерверками.

Сполучені Штати Америка 4 липня з розмахом відсвяткували День незалежності.

Як йдеться в сюжеті ТСН, свято, як і сподівалися, вдалося провести без коронавірусних обмежень, хоча до поставленої мети вакцинувати до цього дня 70% дорослого населення не дотягли 3%.

Відсвяткували своє свято американці масовими гуляннями, поїданням хот-догів на швидкість і фейерверками.

Зокрема, не обійшлося і без традиційного вступу в громадянство США за процедурою націоналізації, яку щороку цього дня проходять тисячі нових американців. 39 з них цього року урочисто отримали громадянство в історичному маєтку першого президента та засновника США Джорджа Вашингтона. Для них з цієї нагоди навіть влаштували театралізоване дійство.

Як повідомляв УНІАН, цього року житель американського Вестфілда (штат Індіана) Джоуї Честнат здобув перемогу в чоловічій частині щорічних змагань з поїдання хот-догів на швидкість Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. І не просто так, а встановивши світовий рекорд!

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Автор: Марина Григоренко