Чи готова Україна відмовитися від територій на користь миру: Зеленський дав відповідь

Президент України підтримав ідею американського колеги щодо припинення вогню.

Україна готова зупинити війну за умови, що РФ збереже контроль над близько 25% української території. Про це в інтервʼю Fox News заявив президент Володимир Зеленський.

На запитання журналіста про те, чи погодився б Київ на мирну угоду за умови збереження 75% територій, президент відповів: "Так, якщо нам зараз доведеться заморозити ситуацію. І я вважаю, що це реальний спосіб покласти край цій війні".

Президент також наголосив, що РФ не досягла жодних успіхів на полі бою цьогоріч, і тому Москва тисне на Київ, аби витіснити Сили оборони з української землі.

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"Це несправедливо. І, звичайно, вони застосовують масові атаки з використанням іранських дронів, балістичних ракет тощо, щоб посіяти хаос у моїй країні, але ми залишаємося сильними. Люди, звісно, втомилися, ми хочемо якнайшвидше покласти край цій війні. Але, знаєте, ніхто не може просто так жити сам по собі, залишаючись у своїх країнах, своїх домівках. Це ж наші діти. Тож ми говоримо про те, щоб залишитися там, де ми є. Давайте перейдемо до дипломатії. Це чудова ідея щодо припинення вогню яку висунув президент Сполучених Штатів, як мені здається", – наголосив Зеленський.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, українська переговорна команда на чолі з Володимиром Зеленським зустрілася зі спецпредставниками Дональда Трампа в Осло. Вже сьогодні американські спецпредставники вирушили до Москви, де представили нові ідеї Путіну.

Під час спілкування з журналістами Стів Віткофф заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів між Росією, США й Україною. Також Віткофф повідомив, що привіз до Москви документи, у яких викладені підходи до розв’язання питання війни в Україні.

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