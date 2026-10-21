Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі: про що говорили

Стів Віткофф заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів між Росією, США й Україною.

Правитель Росії Володимир Путін розпочав зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі. Під час переговорів російський лідер подякував Дональду Трампу за увагу до питання врегулювання війни в Україні, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що під час зустрічі Путін поцікавився результатами переговорів, які відбулися в Осло за участю президента України Володимира Зеленського. За його словами, під час останньої розмови Трамп наголошував на необхідності завершити конфлікт в Україні, щоб припинити людські втрати.

У відповідь Віткофф назвав переговори в Осло продуктивними та повідомив про певні зрушення. За його словами, уже є основа для того, щоб наблизитися до припинення вогню в Україні.

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Також спецпосланець США висловив сподівання на поновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, Сполучених Штатів та України. Під час зустрічі він сподівався, що Путін розгляне таку можливість.

Також Віткофф повідомив, що привіз до Санкт-Петербурга документи, у яких викладені підходи до розв’язання питання українського врегулювання.

Крім того, спецпосланець від імені Трампа подякував Путіну за рішення щодо так званої "дизельної угоди". Віткофф також зазначив, що Росія та США мають перспективи розвитку економічних відносин після завершення війни в Україні.

Водночас Віткофф заявив, що українська сторона також розуміє економічні можливості, які відкриються після закінчення війни.

Зазначимо, що Путін на зустрічі з Віткоффом заговорив про ймовірну зустріч з Трампом у Китаї. Щодо домовленостей в межах "дизельної угоди", диктатор заявив, що перші танкери з паливом "підуть через два-три дні".

Оновлено о 12:51. Росія в рамках угоди про постачання дизельного палива готує до відвантаження одразу кілька танкерів, зазначив Путін. На першому танкері буде 40 тисяч тонн дизельного палива.

Віткофф заявив, що США відкрито повідомляють Україні про співпрацю Вашингтона та Москви у сфері бізнесу.

Він також висловив надію, що переговори в Санкт-Петербурзі стануть "ще одним кроком до врегулювання конфлікту в Україні".

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні Віткофф прибув у Санкт-Петербург для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. У Кремлі заявили, що переговори Путіна з Віткоффом є "плановим заходом, погодженим заздалегідь". Також повідомлялось, що на зустрічі буде присутній представник Путіна Кирило Дмитрієв.

За даними Politico, у середу спецпосланець США запропонує Путіну прямі переговори із Зеленським і Трампом. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів, що Віткофф представить пропозиції щодо умов мирного врегулювання, зокрема ідею тристоронньої зустрічі.

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