ЦВК шукає варіанти розв’язання цієї ситуації, оскільки на сьогодні правильного юридичного шляху немає.

Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати Василя Вірастюка народним депутатом від «Слуги народу».

Про це пише Суспільне Карпати.

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Наразі протокол про результати виборів в округу №87 скасовано, тому у комісії немає підстав для реєстрації Вірастюка депутатом Ради.

За рішення проголосували 12 членів Центрвиборчкому.

«ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка Василя Ярославовича народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою у ЦВК 27-го квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК», — сказала член ЦВК Вікторія Глущенко.

ЦВК шукає варіанти розв’язання цієї ситуації, оскільки на сьогодні правильного юридичного шляху немає.

Вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області. На місцевих виборах 25 жовтня Андрійовича обрали на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Нові вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.

У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь Олександра Шевченка.

4 квітня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали Василя Вірастюка. "Вірастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Розрив менш як 750 голосів. "Клони" Шевченка взяли 499 голосів", - йдеться у повідомленні. При цьому, результати виборів на 5 дільницях скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

12 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК щодо результатів голосування на довиборах до Верховної Ради на 87-виборчому окрузі.

Раніше суд першої інстанції також оголосив незаконними всі рішення ОВК про визнання недійсним голосування на 5 дільницях.

22 квітня Центральна виборча комісія підтвердила перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка. Та вже 2 травня Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії від 22 квітня 2021 року, що встановлював результати виборів та визнавав Василя Вірастюка переможцем на довиборах в окрузі №87.

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Автор: Яна Ставська